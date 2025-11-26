Тренер «Динамо» Мх Биджиев: в матче с ЦСКА мы провели два разных тайма

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Динамовцы в первой встрече переиграли армейцев (1:0), но в ответной игре уступили со счётом 1:2, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.

«Мы провели два разных тайма. В первом действовали острее, забили мяч. Во втором сделали некоторые вынужденные замены и пропустили два мяча, второй совсем обидный после стандарта. Нам нужно было делать задел дома, забивать там второй мяч. А пенальти — это лотерея», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром», махачкалинское «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов — соперником команды станет победитель противостояния «Нефтехимика» и «Ростова».