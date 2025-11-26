Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх Биджиев: в матче с ЦСКА мы провели два разных тайма

Тренер «Динамо» Мх Биджиев: в матче с ЦСКА мы провели два разных тайма
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Динамовцы в первой встрече переиграли армейцев (1:0), но в ответной игре уступили со счётом 1:2, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'     2:1 Попович – 90'    

«Мы провели два разных тайма. В первом действовали острее, забили мяч. Во втором сделали некоторые вынужденные замены и пропустили два мяча, второй совсем обидный после стандарта. Нам нужно было делать задел дома, забивать там второй мяч. А пенальти — это лотерея», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром», махачкалинское «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов — соперником команды станет победитель противостояния «Нефтехимика» и «Ростова».

Материалы по теме
Вот это камбэк от ЦСКА в Кубке! Забили на 90-й минуте и прошли по пенальти. Видео
Видео
Вот это камбэк от ЦСКА в Кубке! Забили на 90-й минуте и прошли по пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android