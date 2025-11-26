Скидки
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини: почему вы не спрашиваете об игроках тех, кто их взял?

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после ответного матча с махачкалинским Динамо в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о вопросе комплектования своей команды. Армейцы в первой встрече уступили динамовцам (0:1), но в ответной игре добились победы со счётом 2:1, в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:4.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'     2:1 Попович – 90'    

— В 2014 году Моуринью сказал, что с составом из 11 Аспиликуэт выиграет чемпионство. Можете сказать, что 11 Кисляков выиграют РПЛ?
— В «Базеле» меня сильно критиковали, за два месяца до золотого дубля хотели уволить, потому что я никогда не говорил, что мы хотим стать чемпионами. Давайте подведём итоги в июне. Президент злился на меня: мы же «Базель», должны говорить, что станем чемпионами. А я отвечал, что тренер и хочу выиграть следующий матч. Здесь то же самое. Успехи достигаются командными действиями. Не Кисляком, не Глебовым, не Обляковым. Не один игрок выигрывает матч, а команда.

— У ЦСКА непростой выбор нападающих из матча в матч. Но в ЦСКА есть ещё Секу Койта, хоть он и в аренде. Он в теории может решить те вопросы, которые мы видим в атаке?
— Нам нужно проанализировать, что произошло. Каждую неделю вы спрашиваете про нападающих. Но почему вы не спрашиваете о них тех, кто их взял? Могу объяснить, почему поменял одного, другого, но я не занимаюсь трансферами, не покупаю игроков. Я тренирую команду. Может быть, попросить клуб устроить пресс‑конференцию с участием спортивного директора? И он вам всё объяснит: что он сделал и собирается сделать, — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

