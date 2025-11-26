Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Локомотив — Спартак, результат матча 26 ноября 2025, счет 2:3, Кубок России 2025/2026

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Победу в игре, проходившей на стадионе «РЖД Арена» в Москве, одержали красно-белые со счётом 3:2. Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ, обыграв «Локомотив» по сумме двух матчей — 6:3.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

На 25-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил первый гол в матче прямым ударом со штрафного. На 42-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счёт. На 53-й минуте форвард Маркиньос вывел «Спартак» вперёд.

На 57-й минуте нападающий Пабло Солари забил третий гол в ворота железнодорожников. На 90+8-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко реализовал пенальти и сократил отставание, установив окончательный счёт — 3:2.

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с победителем пары «Динамо» Москва — «Зенит», которые сыграют 27 ноября. «Локомотив» продолжит участие в турнире в Пути регионов.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
