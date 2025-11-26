Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 ноября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 ноября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоялись матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 26 ноября:

1/4 финала Пути РПЛ:

«Краснодар» — «Оренбург» — 4:0;
ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 2:1 (5:4 пен.);
«Локомотив» — «Спартак» — 2:3.

1/4 финала Пути регионов:

«Нефтехимик» — «Ростов» — 1:3.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
