Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 26 ноября, состоялись матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 26 ноября:

1/4 финала Пути РПЛ:

«Краснодар» — «Оренбург» — 4:0;

ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 2:1 (5:4 пен.);

«Локомотив» — «Спартак» — 2:3.

1/4 финала Пути регионов:

«Нефтехимик» — «Ростов» — 1:3.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.