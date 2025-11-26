Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Копенгаген — Кайрат, результат матча 26 ноября 2025, счёт 3:2, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

Гол экс-спартаковца Ларссона помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» в матче Лиги чемпионов
Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Копенгаген» и «Кайрат». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала датская команда. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш (Шотландия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26'     2:0 Дж. Ларссон – 59'     3:0 Роберт – 73'     3:1 Сатпаев – 81'     3:2 Байбек – 90'    

На 26-й минуте Виктор Дадасон открыл счёт в этой игре и вывел вперёд датскую команду. На 59-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев поля. Роберт на 73-й минуте забил третий мяч «львов». На 81-й минуте Дастан Сатпаев отыграл один мяч. На 90-й минуте Олжас Байбек сократил разрыв в счёте.

После этой игры «Копенгаген» с четырьмя очками располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с одним очком находится в той же её части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
