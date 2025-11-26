Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Литвинов: хочу, чтобы Романов стал главным тренером команды

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов после ответного матча 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:2, первая игра — 3:1) заявил, что хотел бы видеть исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова в этой должности на постоянной основе.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

— Самые положительные эмоции, но надо забывать их поскорее. Теперь ждёт игра с «Балтикой». И эта встреча будет гораздо тяжелее, учитывая стиль команды из Калининграда. Последние победы помогут нам в эмоциональном плане, а это 50% успеха в футболе. Понимали, что разница в два мяча может расслабить, но вышли собранными. Понятно, пропустили, но это гол со стандарта и мастерство Батракова. А так все молодцы. Хорошо, что победили.

— Что же поменялось после ухода Станковича?
— Для команды это эмоциональная встряска. Может быть, накопились какие‑то вопросы друг другу. Когда меняется тренер, немного все раскрепощаются.

— Хотели бы, чтобы Романов стал полноценным главным тренером?
— Могу ответить за себя: я точно очень хочу. Знаю этого тренера давно, ещё с академии. Он мне всегда импонировал. О нём у меня только положительные отзывы, — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

На следующей стадии турнира красно-белые сыграют с победителем противостояния московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».

