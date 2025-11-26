Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Акинфеев назвал лучшего игрока ЦСКА в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»

Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал полузащитника Матию Поповича лучшим игроком второго матча Пути РПЛ 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» — 2:1 (5:4 пен.). Попович вышел на замену на 64-й минуте встречи и отметился голом на 90-й.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Аларкон – 68'     2:1 Попович – 90'    

«Дорогие друзья, ну что, завершился напряжённый матч, великолепная победа, серия пенальти, как мы любим. Конечно, можно выигрывать и получше, спокойнее, но сегодня так сложилось. Лучший игрок матча, как мы уже и говорили, Алёша Попович. Ну, это, конечно, шутка. Я считаю, что выход на замену — это достойная игра, гол, напряжение обороны, поэтому [Матия Попович] лучший игрок матча», — сказал Акинфеев в видеоролике, опубликованном в своём телеграм-канале.

