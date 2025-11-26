Акинфеев назвал лучшего игрока ЦСКА в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал полузащитника Матию Поповича лучшим игроком второго матча Пути РПЛ 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» — 2:1 (5:4 пен.). Попович вышел на замену на 64-й минуте встречи и отметился голом на 90-й.

«Дорогие друзья, ну что, завершился напряжённый матч, великолепная победа, серия пенальти, как мы любим. Конечно, можно выигрывать и получше, спокойнее, но сегодня так сложилось. Лучший игрок матча, как мы уже и говорили, Алёша Попович. Ну, это, конечно, шутка. Я считаю, что выход на замену — это достойная игра, гол, напряжение обороны, поэтому [Матия Попович] лучший игрок матча», — сказал Акинфеев в видеоролике, опубликованном в своём телеграм-канале.