Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Гендиректор «Спартака» ушёл от вопроса о будущем Романова в качестве главного тренера

Гендиректор «Спартака» ушёл от вопроса о будущем Романова в качестве главного тренера
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов дал комментарий касательно вероятности назначения исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова на этот пост на постоянной основе.

— Может ли Вадим Романов остаться главным тренером?
— Смотрите, Вадим Юрьевич провёл два прекрасных матча. Он великолепно подготовил команду к первому и второму матчам. Сегодня мы увидели матч-менеджмент, дух команды. Видите, как работаем над стандартами. Поэтому двигаемся от матча к матчу, Романов прекрасный тренер, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

