«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: гости вышли вперёд на 35-й минуте благодаря голу Ришарлисона

В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» играет с английским «Тоттенхэмом». Матч обслуживает бригада арбитров немецкого судьи Феликса Цвайера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте Ришарлисон вывел гостей вперёд, головой расстреляв ворота Шевалье после передачи Коло Муани.

«ПСЖ» является действующим обладателем турнира. Парижский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в четырёх матчах набрал девять очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. У «Тоттенхэма» после четырёх игр восемь очков и 12-я строчка.