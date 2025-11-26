«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: гости вышли вперёд на 35-й минуте благодаря голу Ришарлисона
В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» играет с английским «Тоттенхэмом». Матч обслуживает бригада арбитров немецкого судьи Феликса Цвайера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50'
На 35-й минуте Ришарлисон вывел гостей вперёд, головой расстреляв ворота Шевалье после передачи Коло Муани.
«ПСЖ» является действующим обладателем турнира. Парижский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в четырёх матчах набрал девять очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. У «Тоттенхэма» после четырёх игр восемь очков и 12-я строчка.
