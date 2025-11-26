«Атлетико» М — «Интер»: Хулиан Альварес открыл счёт на 12-й минуте
В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9'
На 12-й минуте нападающий хозяев Хулиан Альварес открыл счёт.
В минувшем туре «матрасники» победили «Юнион» со счётом 3:1. «Нерадзурри» обыграли «Кайрат» со счётом 2:1. В следующем туре «Атлетико» встретится с ПСВ (9 декабря), а «Интер» — с «Ливерпулем» (9 декабря).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
