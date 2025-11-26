Нападающий «Спартака» Заболотный прокомментировал победу над «Локомотивом» в Кубке России

Футболист «Спартака» Антон Заболотный после прохода «Локомотива» по сумме двух матчей в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что его команда контролировала ход второй встречи.

«Мы контролировали игру и были уверены в себе. Атмосфера отличная. Готовимся к следующей игре. Неважно, с кем сыграем дальше. Сыграем с сильнейшими. Будем отталкиваться от команды, которая пройдёт дальше», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В полуфинале Пути РПЛ «Спартак» сыграет с победителем пары «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва). «Спартак» в последний раз выигрывал Кубок России в 2022 году.