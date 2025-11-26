Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Нападающий «Спартака» Заболотный прокомментировал победу над «Локомотивом» в Кубке России

Комментарии

Футболист «Спартака» Антон Заболотный после прохода «Локомотива» по сумме двух матчей в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что его команда контролировала ход второй встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Мы контролировали игру и были уверены в себе. Атмосфера отличная. Готовимся к следующей игре. Неважно, с кем сыграем дальше. Сыграем с сильнейшими. Будем отталкиваться от команды, которая пройдёт дальше», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В полуфинале Пути РПЛ «Спартак» сыграет с победителем пары «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва). «Спартак» в последний раз выигрывал Кубок России в 2022 году.

