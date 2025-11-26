38-летний Давид Луис стал вторым самым возрастным бомбардиром в истории ЛЧ

Защитник кипрского клуба «Пафос» Давид Луис отличился в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. 38-летний футболист забил гол в поединке против «Монако», который завершился вничью со счётом 2:2. Бразилец забил на 18-й минуте встречи. Этот гол стал первым для Давида Луиса в главном европейском клубном турнире с 2017 года. Тогда он еще выступал за лондонский «Челси».

Благодаря этому взятию ворот Давид Луис вошёл в историю Лиги чемпионов как второй самый возрастной игрок, которому удавалось отличиться в турнире. Возраст футболиста на момент забитого мяча составляет 38 лет. Первое место в этом списке занимает португальский защитник Пепе, который забил гол в возрасте 40 лет и 253 дней.

Бразильский футболист присоединился к кипрскому «Пафосу» в текущем сезоне. С 2011 по 2014 год защитник защищал цвета лондонского «Челси», где и забил свой предыдущий гол в Лиге чемпионов.