Заболотный: все в «Спартаке» сплотились вокруг Романова, он отличный человек

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный со словами похвалы высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Вадиме Романове.

«Сейчас уделяем больше внимания атмосфере в команде. Все игроки квалифицированные. Очень сплочённый коллектив на данный момент и рабочая атмосфера. Все сплотились вокруг главного тренера. Хотим выдать в конце осенней части хороший результат.

Романов уже работал с нами на протяжении осенней части. Отличный человек и хороший тренер. Не мне решать, оставаться ли на постоянной основе», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» при Романове обыграл в чемпионате ЦСКА (1:0), а также «Локомотив» (3:2) в Кубке России.

