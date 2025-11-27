«Атлетико» М — «Интер»: гости сравняли счёт на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 54-й минуте полузащитник гостей Пётр Зелиньски сравнял счёт. Ранее нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил первый гол на девятой минуте.
В минувшем туре «матрасники» победили «Юнион» со счётом 3:1. «Нерадзурри» обыграли «Кайрат» со счётом 2:1. В следующем туре «Атлетико» встретится с ПСВ (9 декабря), а «Интер» — с «Ливерпулем» (9 декабря).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
