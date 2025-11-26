Скидки
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым

Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» подписал новое соглашение с главным тренером Михаилом Галактионовым. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. «Чемпионат» первым сообщил о предстоящей пролонгации сотрудничества между сторонами.

«Михаил Михайлович был назначен на должность в конце 2022 года. С этого момента клуб выбрал долгосрочную стратегию по развитию молодых российских футболистов, в частности — воспитанников академии.

Галактионов — второй тренер в российской истории «Локомотива» по количеству матчей во главе клуба. По этому показателю он уступает лишь легендарному Юрию Сёмину.

Удачи, прогресса и достижения больших целей, Михаил Михайлович!» — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 16 матчах. В Фонбет Кубке России клуб вылетел в Путь регионов, где во втором этапе четвертьфинала сыграет с тульским «Арсеналом».

Оклад Галактионова составит 7-9 млн рублей в месяц по новому контракту с «Локо» — источник
