Покер Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Олимпиакос» и «Реал». Матч закончился победой мадридцев 3:4. Встреча состоялась на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Англия).

Счёт в матче открыли хозяева поля на восьмой минуте, мяч забил полузащитник Шикинью. С 22-й минуты по 29-ю нападающий мадридцев Килиан Мбаппе забил три мяча, оформив хет-трик. На 52-й минуте нападающий греческого клуба Мехди Тареми сократил отставание, сделав счёт 2:3. Мбаппе сделал счёт 2:4 на 60-й минуте встречи, оформив в матче покер. Нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби сократил отставание, забив мяч на 81-й минуте, установив окончательный счёт матча — 3:4.

После этой игры «Олимпиакос» с двумя очками занимает 33 строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Реал» с 12-ю очками занимает пятую строчку.

В следующем туре «Олимпиакос» 9 декабря сыграет в гостях с «Кайратом», «Реал» 10 декабря примет на своём поле «Манчестер Сити».