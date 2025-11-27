Скидки
Главная Футбол Новости

Олимпиакос — Реал, результат матча 26 ноября 2025, счёт 3:4, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

Покер Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Олимпиакос» и «Реал». Матч закончился победой мадридцев 3:4. Встреча состоялась на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Англия).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

Счёт в матче открыли хозяева поля на восьмой минуте, мяч забил полузащитник Шикинью. С 22-й минуты по 29-ю нападающий мадридцев Килиан Мбаппе забил три мяча, оформив хет-трик. На 52-й минуте нападающий греческого клуба Мехди Тареми сократил отставание, сделав счёт 2:3. Мбаппе сделал счёт 2:4 на 60-й минуте встречи, оформив в матче покер. Нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби сократил отставание, забив мяч на 81-й минуте, установив окончательный счёт матча — 3:4.

После этой игры «Олимпиакос» с двумя очками занимает 33 строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. «Реал» с 12-ю очками занимает пятую строчку.

В следующем туре «Олимпиакос» 9 декабря сыграет в гостях с «Кайратом», «Реал» 10 декабря примет на своём поле «Манчестер Сити».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
