Главная Футбол Новости

Маркиньос высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Маркиньос высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»
Комментарии

Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:2, первая игра — 3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Мы очень много работаем. Думаю, это заметно. Как я всегда говорю в интервью, много работаем на такой результат, потому что «Спартак» должен побеждать всегда. Все игроки нашей команды понимают, что играют за «Спартак» и должны показывать свой лучший футбол. В конце матча «Локомотив» поднажал, нам стало немного сложнее. Но в итоге мы показали хороший футбол. Очень рады!» — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

