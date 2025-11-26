Маркиньос высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:2, первая игра — 3:1).

«Мы очень много работаем. Думаю, это заметно. Как я всегда говорю в интервью, много работаем на такой результат, потому что «Спартак» должен побеждать всегда. Все игроки нашей команды понимают, что играют за «Спартак» и должны показывать свой лучший футбол. В конце матча «Локомотив» поднажал, нам стало немного сложнее. Но в итоге мы показали хороший футбол. Очень рады!» — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.