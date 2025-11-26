Маркиньос: Романов — отличный тренер, мне бы хотелось работать с ним в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Маркиньос признался, что хотел бы продолжить работу с Вадимом Романовым. Сейчас специалист исполняет обязанности главного тренера красно-белых.
«Романов — отличный тренер. В этом уже убедились. Да, мне хотелось бы с ним работать. Очень нравится работать с этим тренером. Он с нами уже давно и всегда показывал только лучшее», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Вадим Романов стал исполнять обязанности главного тренера после увольнения серба Деяна Станковича. При Романове «Спартак» обыграл в чемпионате России ЦСКА (1:0), а в Фонбет Кубке России выбил из Пути РПЛ «Локомотив» (3:1, 3:2).