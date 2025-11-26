Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос: «Спартак» стал спокойнее. Наверное, сказывается уход Станковича

Маркиньос: «Спартак» стал спокойнее. Наверное, сказывается уход Станковича
Комментарии

Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос заявил, что в последнее время команда стала спокойнее, игрок связал это с уходом главного тренера Деяна Станковича. Форвард также поблагодарил сербского специалиста за то, что тот позвал его в клуб.

«Хочется сказать, что в этом сезоне произошло много всего с нашей командой. Много изменений. Мне жаль, что так получилось со Станковичем. Это тренер, который позвал меня в «Спартак». Благодаря ему я тут. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Но за последнее время команда стала немного спокойнее. Наверное, это сказывается», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео
Видео
«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android