Маркиньос: «Спартак» стал спокойнее. Наверное, сказывается уход Станковича

Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос заявил, что в последнее время команда стала спокойнее, игрок связал это с уходом главного тренера Деяна Станковича. Форвард также поблагодарил сербского специалиста за то, что тот позвал его в клуб.

«Хочется сказать, что в этом сезоне произошло много всего с нашей командой. Много изменений. Мне жаль, что так получилось со Станковичем. Это тренер, который позвал меня в «Спартак». Благодаря ему я тут. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Но за последнее время команда стала немного спокойнее. Наверное, это сказывается», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.