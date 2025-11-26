«Арсенал» — «Бавария»: Карл сравнял счёт на 32-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Арсенал» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счёт. Ранее, на 22-й минуте, Юрриен Тимбер открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

В минувшем туре «канониры» разгромили пражскую «Славию» со счётом 3:0. Немецкий гранд обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брюгге» (10 декабря), а «Бавария» — со «Спортингом» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.