«Арсенал» — «Бавария»: Карл сравнял счёт на 32-й минуте

«Арсенал» — «Бавария»: Карл сравнял счёт на 32-й минуте
В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Арсенал» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
2-й тайм
1 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'    

На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счёт. Ранее, на 22-й минуте, Юрриен Тимбер открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

В минувшем туре «канониры» разгромили пражскую «Славию» со счётом 3:0. Немецкий гранд обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брюгге» (10 декабря), а «Бавария» — со «Спортингом» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

