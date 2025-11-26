Игрок «Спартака» Угальде: Романов — отличный специалист, были бы рады, если бы он остался

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после прохода «Локомотива» в четвертьфинале Фонбет Кубка России признался, что хотел бы продолжить работу с исполняющим обязанности главного тренера команды Вадимом Романовым.

«Хороший матч, мы наслаждаемся победой. Теперь надо сосредоточиться на следующей игре. По нашей игре видно, что Романов отличный специалист. Всем довольны, были бы рады, если он останется на постоянной основе. Видно, что мы сейчас более спокойны», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак», помимо прохода «Локомотива», при Романове обыграл ЦСКА (1:0) в РПЛ.