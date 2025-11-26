Игрок «Спартака» Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Балтикой»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калиниградской «Балтикой».

«Мы должны показать желание, нашу лучшую игру. «Балтика» продолжает показывать свой лучший футбол, будет непросто. Но если мы покажем такую же игру, как с «Локомотивом», всё будет хорошо», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент москвичи с 28 очками находятся на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, балтийцы с 29 очками располагаются на пятой строчке. В 20 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил шесть голов.