Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Игрок «Спартака» Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Балтикой»

Игрок «Спартака» Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Балтикой»
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калиниградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
«Мы должны показать желание, нашу лучшую игру. «Балтика» продолжает показывать свой лучший футбол, будет непросто. Но если мы покажем такую же игру, как с «Локомотивом», всё будет хорошо», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент москвичи с 28 очками находятся на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, балтийцы с 29 очками располагаются на пятой строчке. В 20 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил шесть голов.

