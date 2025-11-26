Игрок «Спартака» Угальде: дай бог, в этом сезоне получится стать чемпионами

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил надежду, что в нынешнем сезоне красно-белые смогут стать чемпионами.

— Знаешь, сколько раз «Спартак» становился чемпионом за последние 20 лет?

— Надо почитать, освежить знания. Знаю, что уже несколько лет это не удаётся. Всего один раз? Это непростой период, «Спартак» — великий клуб. Мы должны приложить все усилия. Дай бог, в этом сезоне получится, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 16 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/2017.