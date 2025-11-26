Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Маркиньос прокомментировал свой гол в игре КР с «Локомотивом»

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался после победы над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Благодаря этому результату и победе в первой игре со счётом 3:1 столичный клуб прошел в следующий этап турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Мы с Жедсоном [Фернандешем] и Барко всегда много разговариваем, обсуждаем различные комбинации. Всегда стараемся их реализовать. Сегодня получилось войти в штрафную и забить. Очень рад! Надеюсь, буду продолжать в том же духе», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новости. Футбол
