Маркиньос прокомментировал свой гол в игре КР с «Локомотивом»

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался после победы над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Благодаря этому результату и победе в первой игре со счётом 3:1 столичный клуб прошел в следующий этап турнира.

«Мы с Жедсоном [Фернандешем] и Барко всегда много разговариваем, обсуждаем различные комбинации. Всегда стараемся их реализовать. Сегодня получилось войти в штрафную и забить. Очень рад! Надеюсь, буду продолжать в том же духе», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.