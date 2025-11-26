Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вернём «Локо» на победные рельсы». Ротенберг — о продлении контракта с Галактионовым

«Вернём «Локо» на победные рельсы». Ротенберг — о продлении контракта с Галактионовым
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал подписание нового контракт до лета 2028 года с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Хотел бы поздравить Михаила Михайловича и его штаб с этим событием. Есть полное взаимопонимание о дальнейшем сотрудничестве. Здесь очень важно сказать всем нашим болельщикам, что это сотрудничество основано на доверии и профессионализме. Мы сразу нашли общий язык.

Открывается новая страница развития нашего клуба. Стабильность — признак мастерства, у нас всех есть полное понимание того, куда мы движемся и куда будем двигаться дальше. С помощью Михаила Михайловича и его штаба мы вернём «Локомотив» на победные рельсы и вернём победные традиции в клуб. Теперь только вперёд. Уверен, что «Локомотив» всегда будет на первом месте», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android