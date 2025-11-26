«Вернём «Локо» на победные рельсы». Ротенберг — о продлении контракта с Галактионовым

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал подписание нового контракт до лета 2028 года с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Хотел бы поздравить Михаила Михайловича и его штаб с этим событием. Есть полное взаимопонимание о дальнейшем сотрудничестве. Здесь очень важно сказать всем нашим болельщикам, что это сотрудничество основано на доверии и профессионализме. Мы сразу нашли общий язык.

Открывается новая страница развития нашего клуба. Стабильность — признак мастерства, у нас всех есть полное понимание того, куда мы движемся и куда будем двигаться дальше. С помощью Михаила Михайловича и его штаба мы вернём «Локомотив» на победные рельсы и вернём победные традиции в клуб. Теперь только вперёд. Уверен, что «Локомотив» всегда будет на первом месте», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.