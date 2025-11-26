Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Футбол

Умяров: при смене тренера новые эмоции получают те, кто менее вовлечён в игровой процесс

Умяров: при смене тренера новые эмоции получают те, кто менее вовлечён в игровой процесс
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о состоянии команды после смены главного тренера. Красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича из клуба 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

«Когда происходит смена тренера, новые эмоции получают те, кто был менее вовлечён в игровой процесс. Кто-то вообще не играл, кто-то получал мало игровых минут. Те эмоции, которые они дают, помогают на данном этапе», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Станкович занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года. За этот период под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз проиграли.

