Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров: без разницы, с кем играть дальше в Кубке России

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением об игре в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На предыдущей стадии красно-белые переиграли «Локомотив» (3:1, 3:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Не хочется искать сходства или делать какие-то выводы. У нас осталось две игры, о которых мы думаем. Сейчас надо смотреть на это, а не на что-то другое.

Без разницы, с кем играть дальше. Никогда нельзя думать, что кто-то будет выгоднее или удобнее», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В полуфинале красно-белые сыграют с победителем противостояния московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».

