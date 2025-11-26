Игрок «Спартака» Умяров: без разницы, с кем играть дальше в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением об игре в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На предыдущей стадии красно-белые переиграли «Локомотив» (3:1, 3:2).

«Не хочется искать сходства или делать какие-то выводы. У нас осталось две игры, о которых мы думаем. Сейчас надо смотреть на это, а не на что-то другое.

Без разницы, с кем играть дальше. Никогда нельзя думать, что кто-то будет выгоднее или удобнее», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В полуфинале красно-белые сыграют с победителем противостояния московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».