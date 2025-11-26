Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Наиль Умяров назвал изменение «Спартака» при Романове
Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался после победы над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Благодаря этому результату и победе в первой игре со счётом 3:1, столичный клуб успешно прошёл в следующий этап турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«По игре не дали «Локомотиву» создать ни одного глобального момента, но неприятно, что пропустили со стандарта. Что касается наших стандартов, тоже не удалось особо что-то создать, но это одно из тех изменений, что мы начали готовить на угловых под каждого соперника», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

