Наиль Умяров назвал изменение «Спартака» при Романове

Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался после победы над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Благодаря этому результату и победе в первой игре со счётом 3:1, столичный клуб успешно прошёл в следующий этап турнира.

«По игре не дали «Локомотиву» создать ни одного глобального момента, но неприятно, что пропустили со стандарта. Что касается наших стандартов, тоже не удалось особо что-то создать, но это одно из тех изменений, что мы начали готовить на угловых под каждого соперника», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.