Наиль Умяров: «Балтика» очень сильно готова под футбол, который ставит
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в преддверии матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Балтикой» высоко оценил уровень физической подготовки калининградского клуба. Команды встретятся 29 ноября в Калининграде.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
— «Балтика» — лучшая команда в РПЛ по физической подготовке?
— Да. Они очень сильно готовы под тот футбол, который ставит. Будем разбирать и готовиться к игре, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 16 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на пятой строчке, заработав 29 очков.
Комментарии
