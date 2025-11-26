Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Балтикой»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калиниградской «Балтикой».

«Мы понимаем, какая будет игра, насколько они будут настроены. Сегодня уже обсудили, что можно чуть порадоваться, но завтра уже максимально готовимся. Будем смотреть и изучать «Балтику».

Нет реваншистских настроений, но в любой игре хочется забирать по три очка. В данной ситуации только это поможет подниматься в таблице», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент москвичи с 28 очками находятся на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, балтийцы с 29 очками располагаются на пятой строчке.