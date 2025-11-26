Умяров высказался об эпизоде, когда заступился за Батракова в стычке с Маркиньосом

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об эпизоде, когда заступился за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в стычке с одноклубником Маркиньосом после победы над железнодорожниками в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).
«Мы с Лёшей хорошо общались в сборной. Какие-то моменты даже в игре можем обсудить. В эпизоде с Марки в первой игре это произошло, потому что не нужны карточки, как сегодня получил Солари. Это как минимум пропуск следующей игры — хочется избегать этого. Это прежде всего забота о своей команде», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Благодаря этому результату и победе в первой игре со счетом 3:1, столичный клуб успешно прошел в следующий этап турнира.
