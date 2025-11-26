Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Умяров высказался об эпизоде, когда заступился за Батракова в стычке с Маркиньосом

Умяров высказался об эпизоде, когда заступился за Батракова в стычке с Маркиньосом
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об эпизоде, когда заступился за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в стычке с одноклубником Маркиньосом после победы над железнодорожниками в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Мы с Лёшей хорошо общались в сборной. Какие-то моменты даже в игре можем обсудить. В эпизоде с Марки в первой игре это произошло, потому что не нужны карточки, как сегодня получил Солари. Это как минимум пропуск следующей игры — хочется избегать этого. Это прежде всего забота о своей команде», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Благодаря этому результату и победе в первой игре со счетом 3:1, столичный клуб успешно прошел в следующий этап турнира.

Комментарии
