Игрок «Спартака» Умяров высказался о фоле на Бакаеве перед первым голом «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:2) прокомментировал фол на нападающем железнодорожников Зелимхане Бакаеве перед первым голом красно-зелёных.

«Честно могу сказать, что никакого касания с моей стороны не было. У меня нога была на газоне. Просто с его стороны, возможно, казалось. Тут нельзя проверить, посмотреть VAR. Но я поставил ногу, и Бакаев в этот момент чуть-чуть заплёл ноги и ударился о мою ногу. Насколько это фол, не знаю. Более очевидный хотелось бы», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.