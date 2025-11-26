Скидки
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Игрок «Спартака» Умяров высказался о фоле на Бакаеве перед первым голом «Локомотива»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:2) прокомментировал фол на нападающем железнодорожников Зелимхане Бакаеве перед первым голом красно-зелёных.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Честно могу сказать, что никакого касания с моей стороны не было. У меня нога была на газоне. Просто с его стороны, возможно, казалось. Тут нельзя проверить, посмотреть VAR. Но я поставил ногу, и Бакаев в этот момент чуть-чуть заплёл ноги и ударился о мою ногу. Насколько это фол, не знаю. Более очевидный хотелось бы», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

