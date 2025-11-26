Наиль Умяров: Батраков — один из самых умных футболистов РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после прохода «Локомотива» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России похвалил полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«По мне, Батраков — один из самых умных футболистов РПЛ. По качеству с мячом, которое он даёт, у него большое будущее и настоящее», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

20-летний Батраков в этом матче стал автором одного из мячей, впервые в карьере реализовав штрафной удар. В нынешнем сезоне полузащитник в 21 матче во всех турнирах забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи за «Локомотив».