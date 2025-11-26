Наиль Умяров: Батраков — один из самых умных футболистов РПЛ
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после прохода «Локомотива» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России похвалил полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
«По мне, Батраков — один из самых умных футболистов РПЛ. По качеству с мячом, которое он даёт, у него большое будущее и настоящее», — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
20-летний Батраков в этом матче стал автором одного из мячей, впервые в карьере реализовав штрафной удар. В нынешнем сезоне полузащитник в 21 матче во всех турнирах забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи за «Локомотив».
