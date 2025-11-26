Умяров: буду рад, если Романова назначат главным тренером «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о возможном полноценном назначении исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

— Литвинов сказал, что за назначение Романова на постоянной основе.

— Посмотрим. В любом случае это не наше дело. Наше дело — показывать максимум при любом тренере. Сейчас Вадим Юрьевич наш тренер. Мы выкладываемся по максимуму. Конечно, буду рад, если его назначат. В чём проблема? — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вадим Романов занял вакантную должность после увольнения Деяна Станковича. После прохода «Локомотива» в Кубке России большинство игроков красно-белых высказались за то, чтобы Романов стал полноценным главным тренером «Спартака».