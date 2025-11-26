Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров: буду рад, если Романова назначат главным тренером «Спартака»

Умяров: буду рад, если Романова назначат главным тренером «Спартака»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о возможном полноценном назначении исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

Литвинов сказал, что за назначение Романова на постоянной основе.
— Посмотрим. В любом случае это не наше дело. Наше дело — показывать максимум при любом тренере. Сейчас Вадим Юрьевич наш тренер. Мы выкладываемся по максимуму. Конечно, буду рад, если его назначат. В чём проблема? — передает слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вадим Романов занял вакантную должность после увольнения Деяна Станковича. После прохода «Локомотива» в Кубке России большинство игроков красно-белых высказались за то, чтобы Романов стал полноценным главным тренером «Спартака».

Материалы по теме
Наиль Умяров назвал изменение «Спартака» при Романове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android