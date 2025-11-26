«Всё идёт по плану». Нагорных — о переговорах с Бариновым по контракту с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий по теме возможного продления контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.
— Что по Баринову?
— Всё идёт по плану.
— Когда переподпишите его?
— Когда будет переподписан — тогда будет объявлено, — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Локомотив» и 29-летний футболист приостановили переговоры по продлению контракта, истекающего летом 2026 года. Если стороны не сумеют договориться, то уже с января капитан железнодорожников сможет вести переговоры с любыми командами напрямую, а через полгода присоединиться к одной из них на правах свободного агента.