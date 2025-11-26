«Всё идёт по плану». Нагорных — о переговорах с Бариновым по контракту с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий по теме возможного продления контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

— Что по Баринову?

— Всё идёт по плану.

— Когда переподпишите его?

— Когда будет переподписан — тогда будет объявлено, — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Локомотив» и 29-летний футболист приостановили переговоры по продлению контракта, истекающего летом 2026 года. Если стороны не сумеют договориться, то уже с января капитан железнодорожников сможет вести переговоры с любыми командами напрямую, а через полгода присоединиться к одной из них на правах свободного агента.