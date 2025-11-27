Скидки
Мурад Мусаев провёл 200 матчей в качестве главного тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев провёл 200-й матч на посту главного тренера «Краснодара». Юбилейной для специалиста стала игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Оренбургом» (4:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'     3:0 Батчи – 71'     4:0 Жубал – 85'    

При Мусаеве «быки» одержали 101 победу, 44 раза сыграли вничью и потерпели 55 поражений. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством специалиста стал чемпионом России, впервые в своей истории. Также Мусаев был признан лучшим тренером сезона-2024/2025.

После 16 туров чёрно-зелёные возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка. На втором месте идёт ЦСКА (33 очка). Замыкает тройку «Зенит» (33).

