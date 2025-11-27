Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: хозяева вышли вперёд на 59-й минуте

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: хозяева вышли вперёд на 59-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» играет с английским «Тоттенхэмом». Матч обслуживает бригада арбитров немецкого судьи Феликса Цвайера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

На 35-й минуте Ришарлисон вывел гостей вперёд, головой расстреляв ворота Шевалье после передачи Коло Муани. На 45-й минуте Витинья пробил в касание перед линией штрафной, получив передачу от Кентена Нджанту. Викарио практически не отреагировал на мощный удар португальца.

На 50-й минуте Грей головой замыкал передачу Ришарлисона, но мяч с линии ворот вынес Пачо. Затем он отлетел к Коло Муани, который отправил мяч рикошетом от головы Маркиньоса в ворота. Коло Муани играет за «Тоттенхэм» в аренде, права на игрока принадлежат «ПСЖ».

На 53-й минуте Витинья оформил дубль: полузащитник внутри штрафной сместился влево и отправил мяч в дальний угол ворот. На 59-й минуте «ПСЖ» воспользовался ошибкой гостей у штрафной: Сарр потерял мяч, Невеш отдал передачу пяткой и Руис, находившийся без окружения в штрафной, отправил мяч в ворота.

«ПСЖ» является действующим победителем турнира. Парижский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в четырёх матчах набрал девять очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. У «Тоттенхэма» после четырёх игр восемь очков и 12-я строчка.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Реванш за Суперкубок УЕФА? Забудьте
«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Реванш за Суперкубок УЕФА? Забудьте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android