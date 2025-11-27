«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: хозяева вышли вперёд на 59-й минуте

В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» играет с английским «Тоттенхэмом». Матч обслуживает бригада арбитров немецкого судьи Феликса Цвайера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте Ришарлисон вывел гостей вперёд, головой расстреляв ворота Шевалье после передачи Коло Муани. На 45-й минуте Витинья пробил в касание перед линией штрафной, получив передачу от Кентена Нджанту. Викарио практически не отреагировал на мощный удар португальца.

На 50-й минуте Грей головой замыкал передачу Ришарлисона, но мяч с линии ворот вынес Пачо. Затем он отлетел к Коло Муани, который отправил мяч рикошетом от головы Маркиньоса в ворота. Коло Муани играет за «Тоттенхэм» в аренде, права на игрока принадлежат «ПСЖ».

На 53-й минуте Витинья оформил дубль: полузащитник внутри штрафной сместился влево и отправил мяч в дальний угол ворот. На 59-й минуте «ПСЖ» воспользовался ошибкой гостей у штрафной: Сарр потерял мяч, Невеш отдал передачу пяткой и Руис, находившийся без окружения в штрафной, отправил мяч в ворота.

«ПСЖ» является действующим победителем турнира. Парижский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в четырёх матчах набрал девять очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. У «Тоттенхэма» после четырёх игр восемь очков и 12-я строчка.