Форвард «Кайрата» Сатпаев стал первым игроком из Казахстана, забившим гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев стал первым игроком из Казахстана, сумевшим забить гол в основном этапе Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче с «Копенгагеном» (2:3).

На 81-й минуте встречи 17-летний форвард перехватил мяч после грубой ошибки голкипера датского клуба Доминика Котарски и забил в пустые ворота. Ранее в составе «Копенгагена» забили Виктор Дадасон, Джордан Ларссон с пенальти и Роберт. Ещё один гол «Кайрата» на свой счёт записал Олжас Байбек.

После этой игры «Копенгаген» с четырьмя очками располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с одним очком находится в той же её части.