Форвард «Кайрата» Сатпаев стал первым игроком из Казахстана, забившим гол в Лиге чемпионов
Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев стал первым игроком из Казахстана, сумевшим забить гол в основном этапе Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче с «Копенгагеном» (2:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26' 2:0 Дж. Ларссон – 59' 3:0 Роберт – 73' 3:1 Сатпаев – 81' 3:2 Байбек – 90'
На 81-й минуте встречи 17-летний форвард перехватил мяч после грубой ошибки голкипера датского клуба Доминика Котарски и забил в пустые ворота. Ранее в составе «Копенгагена» забили Виктор Дадасон, Джордан Ларссон с пенальти и Роберт. Ещё один гол «Кайрата» на свой счёт записал Олжас Байбек.
После этой игры «Копенгаген» с четырьмя очками располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Кайрат» с одним очком находится в той же её части.
