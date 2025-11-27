«Арсенал» победил «Баварию» в матче 5-го тура Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Бавария». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

На 22-й минуте Юрриен Тимбер открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счёт. На 69-й минуте Нони Мадуэке вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. На 77-й минуте Габриэл Мартинелли увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Арсенал» с 15 очками возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов, «Бавария» с 12 очками располагается в верхней её части.

В минувшем туре «канониры» разгромили пражскую «Славию» со счётом 3:0. Немецкий гранд обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брюгге» (10 декабря), а «Бавария» — со «Спортингом» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.