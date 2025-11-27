Мбаппе установил личный рекорд по голам за сезон в Лиге чемпионов, проведя пять матчей

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился покером в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3). Таким образом, футболист забил уже девять мячей в текущем розыгрыше турнира, побив свой рекорд по результативности в ЛЧ.

Ранее наивысший показатель забитых мячей в Лиге чемпионов для француза составлял восемь голов: это произошло в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024. Тогда Килиан выступал за «ПСЖ». В первом случае парижане дошли до полуфинала турнира, а во втором остановились на аналогичной стадии.

На данный момент «Реал» с 12 очками располагается на пятом месте в сводной таблице Лиги чемпионов.