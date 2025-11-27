Скидки
Главная Футбол Новости

Мбаппе установил личный рекорд по голам за сезон в Лиге чемпионов, проведя пять матчей

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился покером в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3). Таким образом, футболист забил уже девять мячей в текущем розыгрыше турнира, побив свой рекорд по результативности в ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

Ранее наивысший показатель забитых мячей в Лиге чемпионов для француза составлял восемь голов: это произошло в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024. Тогда Килиан выступал за «ПСЖ». В первом случае парижане дошли до полуфинала турнира, а во втором остановились на аналогичной стадии.

На данный момент «Реал» с 12 очками располагается на пятом месте в сводной таблице Лиги чемпионов.

