Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико М — Интер, результат матча 27 ноября, счет 2:1, Лига чемпионов 2025/2026

«Атлетико» в компенсированное время вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания), одержали хозяева со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9'     1:1 Зелиньски – 54'     2:1 Хименес – 90+3'    

На девятой минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил первый гол. На 54-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски сравнял счёт. На 90+3-й минуте защитник Хосе Хименес вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

В следующем туре «Атлетико» проведёт матч с нидерландским ПСВ на выезде, а команда из Милана примет «Ливерпуль». Обе игры состоятся 9 декабря.

Календарь Лиги чемпионов-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android