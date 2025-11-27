«Атлетико» в компенсированное время вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов
Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания), одержали хозяева со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9' 1:1 Зелиньски – 54' 2:1 Хименес – 90+3'
На девятой минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил первый гол. На 54-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски сравнял счёт. На 90+3-й минуте защитник Хосе Хименес вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
В следующем туре «Атлетико» проведёт матч с нидерландским ПСВ на выезде, а команда из Милана примет «Ливерпуль». Обе игры состоятся 9 декабря.
