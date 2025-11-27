«Аталанта» всухую обыграла «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне и итальянской «Аталантой». Победу в игре, проходившей на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия), одержали гости со счётом 3:0.

На 60-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт. На 62-й минуте полузащитник Эдерсон удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте полузащитник Шарль Де Кетеларе забил третий гол в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 3:0.

В следующем туре «Айнтрахт» проведёт матч с каталонской «Барселоной» на выезде, а команда из Бергамо примет лондонский «Челси». Обе игры состоятся 9 декабря.