Айнтрахт Ф — Аталанта, результат матча 27 ноября, счет 0:3, Лига чемпионов 2025/2026

«Аталанта» всухую обыграла «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне и итальянской «Аталантой». Победу в игре, проходившей на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия), одержали гости со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Лукман – 60'     0:2 Эдерсон – 62'     0:3 Де Кетеларе – 65'    

На 60-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт. На 62-й минуте полузащитник Эдерсон удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте полузащитник Шарль Де Кетеларе забил третий гол в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 3:0.

В следующем туре «Айнтрахт» проведёт матч с каталонской «Барселоной» на выезде, а команда из Бергамо примет лондонский «Челси». Обе игры состоятся 9 декабря.

Календарь Лиги чемпионов-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов-2025/2026
Новости. Футбол
