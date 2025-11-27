Хет-трик Витиньи помог «ПСЖ» обыграть «Тоттенхэм» в матче с восемью голами и удалением

В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции закончился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» одержал волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 5:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе хозяев хет-трик оформил полузащитник Витинья, также голы на счету Фабиана Руиса и Вильяма Пачо. У гостей дубль в активе Рандаля Коло Муани (принадлежит «ПСЖ») и гол Ришарлисона (с передачи Коло Муани). В конце матча арбитр встречи Феликс Цвайер после просмотра VAR показал прямую красную карточку защитнику «ПСЖ» Лукасу Эрнандесу.

«ПСЖ» набрал 12 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» с восемью голами опустился на 15-ю строчку.