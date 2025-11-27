Скидки
ПСЖ — Тоттенхэм, результат матча 26 ноября 2025, счёт 5:3, 5-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

Хет-трик Витиньи помог «ПСЖ» обыграть «Тоттенхэм» в матче с восемью голами и удалением
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции закончился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» одержал волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 5:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

В составе хозяев хет-трик оформил полузащитник Витинья, также голы на счету Фабиана Руиса и Вильяма Пачо. У гостей дубль в активе Рандаля Коло Муани (принадлежит «ПСЖ») и гол Ришарлисона (с передачи Коло Муани). В конце матча арбитр встречи Феликс Цвайер после просмотра VAR показал прямую красную карточку защитнику «ПСЖ» Лукасу Эрнандесу.

«ПСЖ» набрал 12 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» с восемью голами опустился на 15-ю строчку.

Комментарии
