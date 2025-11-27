Хет-трик Витиньи помог «ПСЖ» обыграть «Тоттенхэм» в матче с восемью голами и удалением
Поделиться
В эти минуты на поле стадиона «Парк де Пренс» во Франции закончился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» одержал волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 5:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50' 2:2 Витинья – 53' 3:2 Руис – 59' 4:2 Пачо – 65' 4:3 Коло Муани – 73' 5:3 Витинья – 76'
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
В составе хозяев хет-трик оформил полузащитник Витинья, также голы на счету Фабиана Руиса и Вильяма Пачо. У гостей дубль в активе Рандаля Коло Муани (принадлежит «ПСЖ») и гол Ришарлисона (с передачи Коло Муани). В конце матча арбитр встречи Феликс Цвайер после просмотра VAR показал прямую красную карточку защитнику «ПСЖ» Лукасу Эрнандесу.
«ПСЖ» набрал 12 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» с восемью голами опустился на 15-ю строчку.
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
01:33
-
01:17
-
01:15
-
01:15
-
01:02
-
01:00
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:22
-
00:16
-
00:15
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:50
-
23:50
-
23:47
-
23:47
-
23:42
-
23:38
-
23:37