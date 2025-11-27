Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 ноября, календарь, таблица

26 ноября состоялись девять встреч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 26 ноября:

«Копенгаген» – «Кайрат» – 3:2;

«Пафос» – «Монако» – 2:2;

«Спортинг» – «Брюгге» – 3:0;

«Айнтрахт» Франкфурт – «Аталанта» – 0:3;

«ПСЖ» – «Тоттенхэм» – 5:3;

«Ливерпуль» – ПСВ – 1:4;

«Атлетико» Мадрид – «Интер» Милан – 2:1;

«Олимпиакос» – «Реал» Мадрид – 3:4;

«Арсенал» – «Бавария» – 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: