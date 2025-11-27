Скидки
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов по футболу 2025/2026: результаты на 26 ноября, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 ноября, календарь, таблица
26 ноября состоялись девять встреч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 26 ноября:

«Копенгаген» – «Кайрат» – 3:2;
«Пафос» – «Монако» – 2:2;
«Спортинг» – «Брюгге» – 3:0;
«Айнтрахт» Франкфурт – «Аталанта» – 0:3;
«ПСЖ» – «Тоттенхэм» – 5:3;
«Ливерпуль» – ПСВ – 1:4;
«Атлетико» Мадрид – «Интер» Милан – 2:1;
«Олимпиакос» – «Реал» Мадрид – 3:4;
«Арсенал» – «Бавария» – 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

