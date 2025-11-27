Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 5-го тура

В ночь со среды 26 ноября на четверг 27 ноября завершился 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам на первую строчку турнирной таблицы выбрался лондонский «Арсенал», обыгравший мюнхенскую «Баварию» (3:1).

В топ-3 также вошли «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». В восьмёрке лучших команд, которые сразу сыграют в 1/8 финала, находятся «Интер», «Реал», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси» и «Спортинг». С девятого по 24-е место расположились, в частности, такие команды как «Манчестер Сити», «Атлетико», «Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус».

По итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.