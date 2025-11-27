Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
Поделиться
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил больше хет-триков в гостевых матчах, чем любой другой игрок в истории Лиги чемпионов (4), сообщает Squawka в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8' 1:1 Мбаппе – 22' 1:2 Мбаппе – 24' 1:3 Мбаппе – 29' 2:3 Тареми – 52' 2:4 Мбаппе – 60' 3:4 Эль-Кааби – 81'
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3), французский форвард забил четыре гола.
Мбаппе забил уже девять мячей в текущем розыгрыше турнира, побив свой рекорд по результативности в ЛЧ. Ранее наивысший показатель забитых мячей в Лиге чемпионов для француза составлял восемь голов: это произошло в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024, когда он защищал цвета «ПСЖ».
На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. В следующем туре команда встретится с «Манчестер Сити».
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
01:33
-
01:17
-
01:15
-
01:15
-
01:02
-
01:00
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:22
-
00:16
-
00:15
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:50
-
23:50
-
23:47
-
23:47
-
23:42
-
23:38
-
23:37