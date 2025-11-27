Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил больше хет-триков в гостевых матчах, чем любой другой игрок в истории Лиги чемпионов (4), сообщает Squawka в социальной сети X.

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3), французский форвард забил четыре гола.

Мбаппе забил уже девять мячей в текущем розыгрыше турнира, побив свой рекорд по результативности в ЛЧ. Ранее наивысший показатель забитых мячей в Лиге чемпионов для француза составлял восемь голов: это произошло в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024, когда он защищал цвета «ПСЖ».

На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. В следующем туре команда встретится с «Манчестер Сити».