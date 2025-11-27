Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил больше хет-триков в гостевых матчах, чем любой другой игрок в истории Лиги чемпионов (4), сообщает Squawka в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3), французский форвард забил четыре гола.

Мбаппе забил уже девять мячей в текущем розыгрыше турнира, побив свой рекорд по результативности в ЛЧ. Ранее наивысший показатель забитых мячей в Лиге чемпионов для француза составлял восемь голов: это произошло в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024, когда он защищал цвета «ПСЖ».

На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. В следующем туре команда встретится с «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Арсенал» укатал «Баварию» в суперматче ЛЧ! Сработали замены Артеты. LIVE
Live
«Арсенал» укатал «Баварию» в суперматче ЛЧ! Сработали замены Артеты. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android