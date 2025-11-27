Скидки
«Ливерпуль» выдал худший отрезок с 1953 года

«Ливерпуль» выдал худший отрезок с 1953 года
Комментарии

«Ливерпуль» проиграл девять из последних 12 матчей. Это их худшая серия с ноября 1953-го по январь 1954 года, сообщает Football on TNT Sports в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ со счётом 1:4.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. ПСВ, в свою очередь, набрав восемь очков, находится на 15-й строчке.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Атлетико».

