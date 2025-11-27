«Ливерпуль» выдал худший отрезок с 1953 года

«Ливерпуль» проиграл девять из последних 12 матчей. Это их худшая серия с ноября 1953-го по январь 1954 года, сообщает Football on TNT Sports в социальной сети X.

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромно проиграл ПСВ со счётом 1:4.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков. ПСВ, в свою очередь, набрав восемь очков, находится на 15-й строчке.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером», красно-белые в тот же день примут на своём поле «Атлетико».