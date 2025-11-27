«Артета построил команду без слабых мест». Прусов – о победе «Арсенала» над «Баварией»

Комментатор Okko Влад Прусов прокомментировал победу «Арсенала» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (3:1).

«Как победить этот «Арсенал»? Команда умеет играть в разных режимах и обладает солиднейшей скамейкой. «Баварию», лидирующую по xG и голам в Лиге чемпионов, «Арсенал» закрыл. Разностороннего бомбардира Кейна выключил.

Артета часто говорил о доминировании. Но в этом сезоне он построил команду без слабых мест», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.