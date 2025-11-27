Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» проиграл два домашних матча подряд с общим счётом 1:7

«Ливерпуль» проиграл два домашних матча подряд с общим счётом 1:7
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ливерпуль» проиграл два последних домашних матча во всех турнирах с общим счётом 1:7.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

Напомним, в завершившемся недавно матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мерсисайдцы уступили ПСВ со счётом 1:4. Кроме того, несколько дней назад во встрече 12-го тура английской Премьер-лиги «красные» потерпели разгромное поражение от «Ноттингем Форест» — 0:3.

Подопечные Арне Слота находятся на 12-й строчке в АПЛ, имея в своём активе 18 очков. В турнирной таблице Лиги чемпионов «Ливерпуль» располагается на 13-м месте с девятью очками. В следующем туре общего этапа главного еврокубка «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером». Перед этим мерсисайдцы проведут три матча в АПЛ — в гостях с «Вест Хэм Юнайтед», дома с «Сандерлендом» и на выезде с «Лидс Юнайтед».

Материалы по теме
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!
Позорище «Ливерпуля» дома, безумные восемь мячей в игре «ПСЖ». За вечер ЛЧ — 42 гола!

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android