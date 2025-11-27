«Ливерпуль» проиграл два домашних матча подряд с общим счётом 1:7

Английский «Ливерпуль» проиграл два последних домашних матча во всех турнирах с общим счётом 1:7.
Напомним, в завершившемся недавно матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мерсисайдцы уступили ПСВ со счётом 1:4. Кроме того, несколько дней назад во встрече 12-го тура английской Премьер-лиги «красные» потерпели разгромное поражение от «Ноттингем Форест» — 0:3.
Подопечные Арне Слота находятся на 12-й строчке в АПЛ, имея в своём активе 18 очков. В турнирной таблице Лиги чемпионов «Ливерпуль» располагается на 13-м месте с девятью очками. В следующем туре общего этапа главного еврокубка «красные» 9 декабря на выезде встретятся с «Интером». Перед этим мерсисайдцы проведут три матча в АПЛ — в гостях с «Вест Хэм Юнайтед», дома с «Сандерлендом» и на выезде с «Лидс Юнайтед».
