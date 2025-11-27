«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне. До этого команда провела 18 матчей
«Бавария» уступила «Арсеналу» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, мюнхенцы потерпели первое поражения в сезоне-2025/2026.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22' 1:1 Карл – 32' 2:1 Мадуэке – 69' 3:1 Мартинелли – 77'
Ранее подопечные Венсана Компани провели 18 матчей, в которых одержали 17 побед и один раз сыграли вничью.
Немецкая команда располагается на третьей строчке сводной турнирной таблицы Лиги чемпионов. В активе мюнхенцев 12 очков за три тура до окончания общего этапа. В чемпионате Германии «Бавария» находится на первом месте, имея на своём счету 31 очко после 11 встреч и задел в 6 очков перед идущим следом «РБ Лейпцигом».
